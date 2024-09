Banco Desio, dal 23 settembre entra in nuovi indici FTSE

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -, con efficacia da lunedì 23 settembre 2024, ovvero dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 20 settembre 2024, entrerà nei seguenti indici, secondo quanto comunicato da FTSE Russel in data 4 settembre 2024: FTSE Italia Mid Cap Index, FTSE Italia All-Share Index, FTSE Italia PIR PMI Index, FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, FTSE Italia PIR All Cap Index e FTSE Italia PIR PMI All Index.Alla chiusura delle contrattazioni del 5 settembre Banco di Desio e della Brianza ha riportato una capitalizzazione di mercato pari a circa 696 milioni, con un prezzo per azione pari a € 5,18 e una performance del titolo pari al +42,3%.ha commentato: “siamo contenti di entrare negli indici a fronte del buon miglioramento della nostra performance e quindi dell’aumento della nostra capitalizzazione".