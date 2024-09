BEI e LIFTT lanciano un’iniziativa da 100 milioni per promuovere la crescita delle imprese innovative italiane

(Teleborsa) - Lai (BEI) e la società italiana di venture capitaluniscono le forze in un'iniziativa davolta a promuovere investimenti in equity in aziende altamente innovative. L'accordo, annunciato oggi a Roma dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e dal Presidente di LIFTT Stefano Buono, prevede la creazione di una struttura di co-investimento in cui BEI e LIFTT investiranno 50 milioni di euro ciascuno.La nuova SpA, chiamata, realizzerà 20-30 operazioni di co-investimento in startup, piccole e medie-imprese, e Mid cap prevalentemente italiane e attive in settori-chiave quali il life sciences, la cybersecurity, il deeptech e il cleantech. Oltre che a promuovere l', i co-investimenti mirano a supportare una crescita economica sostenibile riducendo l’impronta ambientale delle imprese beneficiarie."Questa partnership rappresenta un passo importante per recuperare il ritardo tecnologico in Europa,” ha commentato, Vicepresidente della BEI. “L'importanza di questo accordo con LIFTT va oltre il semplice investimento finanziario; si tratta di un impegno concreto per promuovere l'innovazione, creare posti di lavoro altamente qualificati in settori chiave e guidare il progresso e la competitività in Europa.", Presidente di LIFTT, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un importante riconoscimento del percorso e dell’expertise di LIFTT in tema di tecnologia e innovazione e ci accredita quale interlocutore primario nell’ambito dell’innovazione europea. Ringraziamo la BEI per aver creato l’opportunità di mettere a fattore comune competenze specifiche e un “boost” finanziario nell’economia reale in grado di offrire un concreto sostegno allo sviluppo di quelle imprese che inventano e costruiscono un futuro sostenibile e innovativo. Con la BEI disponiamo di un idem sentire in termini di valorizzazione delle potenzialità dei territori e di sviluppo in settori ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo comune di accelerare il coefficiente di competitività delle imprese italiane ed europee: oggi è una bellissima giornata per chi crede e investe nell’Europa.”LIFTT è da sempre orientato ad individuare neldelle imprese e del mondo della ricerca gli attoridi una crescita organica, sostenibile e responsabile. Questa nuovacon la BEI nasce quindi con l'obiettivo esplicito di incentivare un elevato impatto socioeconomico, aiutando le aziende ad intensificare gli investimenti a favore dellaed, contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati in settori tecnologici ad alto valore aggiunto che rappresentano in prospettiva le fondamenta dell'economia del futuro.