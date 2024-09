Germania, inflazione agosto confermata al +1,9% su anno

(Teleborsa) - Confermata in moderazione l'2024. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento dell'1,9%, dopo il +2,3% del mese precedente.si registra un -0,1%, in linea con la stima preliminare, inferiore al +0,3% indicato nel mese di luglio.Quanto all', ha registrato un decremento dello 0,2% su mese (come la stima iniziale) e un +2% su anno (confermato il dato preliminare)."Il calo dei prezzi dell'ha rallentato l'inflazione in modo più significativo ad agosto rispetto ai mesi precedenti. D'altro canto, gli aumenti dei prezzi dei, che sono ancora superiori alla media, hanno spinto l'inflazione verso l'alto", afferma Ruth Brand, presidente di Destatis.