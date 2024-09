Italia-Montenegro: in corso l’incontro a Podgorica del Tavolo energia

(Teleborsa) - Promuovere il dialogo tra iper favorire l’integrazione dei. È questo l’obiettivo del Tavolo energia giunto al secondo incontro di oggi a Podgorica, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Montenegro. L’occasione per discutere dell’evoluzione del mercato elettrico montenegrino, nonché fornire un aggiornamento sull’operatività del cavo di interconnessionee sui recenti sviluppi deltra i due Ministeri degli esteri, presenti con i loro ministri.L’iniziativa è promossa da ARERA in collaborazione con ila e la(BES), l'associazione no profit di diritto italiano istituita nel dicembre 2022 per supportare l'armonizzazione del quadro normativo a livello regionale, sostenere lo sviluppo del mercato energetico balcanico e la sua effettiva integrazione a livello europeo. Il 24 maggio scorso a Roma ha rappresentato un primo momento di confronto tra i due regolatori ARERA e REGAGEN, i due Ministeri competenti per l’energia, i due operatori di trasmissionee le due borse energetiche,, dei due Paesi.“Il pieno utilizzo delle potenzialità dell’interconnessione sarà reso possibile nel momento in cui saranno completati gli interventi di sviluppo delle infrastrutture interne alla rete montenegrina e le infrastrutture di rete aggiuntive che collegano il Montenegro con i Paesi confinanti della Regione balcanica, come del resto previsto dall’accordo intergovernativo siglato nel febbraio 2010” ha dichiarato, componente del collegio ARERA e presidente della BES dalla sua istituzione.Nel 2017 le autorità di regolazione italiana e montenegrina ARERA ehanno sottoscritto un Memorandum of Cooperation tra le cui finalità c’è laper armonizzare i quadri regolatori e promuovere lo sviluppo e l’integrazione dei mercati elettrici. Nello stesso anno, i due regolatori insieme ai loro omologhi di Albania e Serbia hanno favorito la creazione di un gruppo di lavoro composto dai gestori di rete e di mercato dei rispettivi Paesi al fine di valutare le condizioni per l’avvio di un progetto di integrazione dei mercati elettrici (market coupling). A tal fine, l’8 maggio 2024, i due regolatori hanno stipulato un secondo Memorandum of Cooperation, con il quale è stata definita la governance della loro cooperazione.La normativa europea prevede, tra le altre cose, che ARERA e REGAGEN si coordinino per approvare lenecessarie al funzionamento del mercato integrato.