Banco BPM rimborsa in anticipo bond subordinato da 350 milioni

Banco BPM

(Teleborsa) -ha deciso di esercitare il diritto di rimborso delemesso il 1° ottobre 2019 con scadenza dieci anni (ottobre 2029) e rimborsabile anticipatamente ad ottobre 2024, come definito nel Terms and Conditions del titolo.Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari in data 1 ottobre 2024 e verranno riconosciuti gli interessi maturati fino a tale data.La Banca ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente.A seguito del richiamo, si legge in una nota, il titolo verrà cancellato e delistato dalla