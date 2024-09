Sesa acquisisce le spagnole Boot Systems e LBS Serveis

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito(controllata totalitaria di Sesa) l’intero capitale sociale di Boot Systems e di LBS Serveis, rafforzando così le proprie competenze nel settore della consulenza professionale e del cloud computing sul mercato spagnolo.Boot Systems, con sede a Barcellona ed attiva sul mercato spagnolo e LBS, operante sul mercato di Andorra, sono società specializzate nell’offerta di consulenza professionale e soluzioni in ambito Cloud Computing e Data Center, con focus sulle tecnologie Oracle e Dell e circa 20 risorse qualificate. Le due società, congiuntamente, hanno sviluppato ricavi per circa Eu 5,5 mn e un Ebitda per circa Eu 400 migliaia nell’esercizio 2023, con obiettivi di crescita sostenibile futura.La partnership societaria, spiega una nota, è stata effettuata tramite Var Group España, società controllata da Var Group S.p.A., e si aggiunge alla recente acquisizione di Wise Security Global, operatore leader sul mercato della penisola iberica nel segmento Cyber Security e Digital Identity. Il Gruppo Sesa, grazie a questa operazione, continua ad espandere le proprie competenze ed attività all’estero, raggiungendo una dimensione di circa Eu 30 mn di ricavi e 200 risorse umane specializzate sul mercato spagnolo.L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei Managing Partners e fondatori di Boot Systems e LBS, César Lacorte Martinez e Alberto Barros Villa, condividendo obiettivi a medio termine di crescita sostenibile delle competenze e specializzazioni a livello internazionale.