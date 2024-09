Banco BPM in pole nel FTSE MIB, assist da analisti

Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) - Si muove in forte rialzo a Piazza Affari il titolocon una variazione del 3,73%, collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.A fare da assist al titolo, in sintonia con un settore bancario ben comprato, dopo la mossa di Unicredit su Commerzbank della vigilia, che ha rimesso in discussione le ipotesi per il risiko sugli istituto di credito, è la promozione giunta da JP Morgan. Gli esperti dell'ufficio studi, hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo a "neutral" da "underweight" e alzato il target price a 6,40 euro dai 6 precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a -0,33% del).Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,895 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,059 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,787.