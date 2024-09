Moderna prevede ricavi inferiori alle stime per il 2025

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), prevede uncompreso, sotto le attese degli analisti per 3,74 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). Per il 2026-2028 la società prevede un tasso di crescita annuale composto di oltre il 25% o più, guidato dai lanci di nuovi prodotti.Moderna prevede che il suo franchising respiratorio commerciale sarà redditizio nel 2024 e oltre. Inoltre, la società sta aggiornando le sue spese di ricerca e sviluppo previste per il 2024 a circa 4,8 miliardi di dollari, principalmente guidate dall'acquisto di un Priority Review Voucher e dalle spese di vendita, generali e amministrative a circa 1,2 miliardi di dollari. Inoltre, staper il 2025-2028, da 20 miliardi a 16 miliardi di dollari per il periodo tramite la definizione delle priorità.La società mira ae sta aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo in oncologia e sta calibrando i suoi investimenti in vaccini latenti e altri vaccini e in terapie per malattie rare.Moderna prevede di raggiungere il(che esclude la remunerazione basata su azioni, le spese di ammortamento e svalutazione) con 6 miliardi di dollari di fatturato. La società prevede di raggiungere questo obiettivo nele afferma di avere capitale sufficiente per finanziare i suoi piani fino al raggiungimento del pareggio su base di costi in contanti senza raccogliere ulteriore capitale."Moderna ha ora cinque vaccini respiratori con risultati positivi di Fase 3 e prevede di presentarne tre per l'approvazione quest'anno. Inoltre, abbiamo cinque prodotti non respiratori in studi cardine su cancro, malattie rare e vaccini latenti con potenziale di approvazione entro il 2027. La nostra comprovata probabilità di successo in R&S è stata superiore agli standard del settore in ogni fase di sviluppo - ha affermato il- Le dimensioni della nostra pipeline in fase avanzata, unite alla sfida del lancio di prodotti, significano che ora dobbiamo, rallentare il ritmo dei nuovi investimenti in R&S e costruire la nostra attività commerciale".