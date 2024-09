Mondo TV, contratto con Studio56 Hong Kong per cessione diritti library per India e paesi SAARC

Mondo TV

(Teleborsa) -ha concluso un nuovo accordo con la società di Hong Kong Studio56, una realtà significativa che opera nel continente asiatico.L’accordo prevede la licenza per i soli diritti digitali di alcune serie animate del catalogo di Mondo TV Spa tra cui Partidei e Invention Story per il territorio indiano e paesi SAARC.Il contratto ha una notevole importanza a testimonianza dell’ulteriore ripresa del business di Mondo TV nel continente asiatico e in particolare per la crescita dell’area indiana.Dal punto di vista economico il valore di tale accordo è molto significativo riguardando circa il 15% del budget annuo di Mondo TV Spa.