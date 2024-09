Sesa acquisisce il 70% di Metoda Finance: 8° M&A dell'anno

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha sottoscritto un, attraverso la società controllata Base Digitale Group (BDG), attiva nel settore Business Services, per l', rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e soluzioni software per l'industria dei Financial Services. Per Sesa si tratta dell'ottava acquisizione dell'anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022.Fondata nel 2007, Metoda Finance, è una società parte del Gruppo HYA Holding, con sede a Salerno specializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni software interamente proprietarie in ambito Segnalazioni di Vigilanza, AML e Gestionali per il mercato Financial Services, con circa 70 risorse umane. Metoda nel periodo di dodici mesi al 30 aprile 2025 prevede di conseguireed un EAT margin di circa il 15%.L'acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati da Sesa (della società target, tenuto conto delle sinergie e del potenziale di crescita a seguito dell'operazione). La partnership societaria con BDG prevede il mantenimento di quote di partecipazione ed il coinvolgimento a lungo termine nella gestione sia di HYA Holding che dei Fondatori Nicola De Blasio, Pasquale Longobardi e Vincenzo Farace che dei Managing Partners."A distanza di circa 4 anni dalla costituzione, Base Digitale Group raggiunge la dimensione di circa 1.000 risorse umane specializzate, con ricavi attesi per circa 160 milioni di euro nell'esercizio al 30 aprile 2025 ed una crescita ulteriore attesa negli anni successivi, alla luce del forte orientamento a digitalizzazione ed innovazione tecnologica del settore Financial Services - ha dichiaratodi Sesa - Proseguiamo, attraverso investimenti in risorse e business applications, nello sviluppo ed aggregazione di soluzioni innovative a beneficio della digitalizzazione di imprese e organizzazioni".