Spagna, inflazione agosto confermata in frenata

(Teleborsa) - Confermata in frenata l'inflazione in Spagna nel mese di agosto. Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una variazione nulla su base mensile, in linea con la stima preliminare. A luglio i prezzi avevano registrato un -0,5%.Su base annua, si rileva una crescita del 2,3%, in aumento rispetto al +2,2% della prima lettura, ma in decelerazione rispetto al +2,8% di luglio.registra una variazione positiva del 2,4% annuale, contro il +2,9% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna una variazione nulla dopo il -0,7% di luglio.