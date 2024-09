Stellantis, stop attività a Mirafiori fino all'11 ottobre per mancanza ordini

Stellantis

(Teleborsa) -che la produzione della 500 elettrica asubirà una. La misura - spiega l'azienda - è resa necessaria dall'attualelegata all'andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori europei."Stellantis èdi tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente perdella transizione", assicura una nota dell'azienda torinese che ricorda di avwer investito 100 milioni per potenziare la produzione della Fiat 500e e prevede di avviare nel 2026 la produzione della Nuova 500 Ibrida.Nonostante l'azienda abbia ribadito la centralità dello stabilimento torinese, il, che di trovano a dover affrontare un altro periodo di. "La cassa integrazione continua inesorabilmente con un ennesimo stop produttivo di un intero mese. Invece di annunci di nuove produzioni continuano quelli sulla cassa integrazione", lamenta Gianni Mannori responsabile di Mirafiori per la Fiom di Torino.con le loro reciprochepoiché le conseguenze di questo colpiscono i lavoratori e l’industria del nostro Paese", commentano in una nota congiunta Fim-Fiom-Uilm-Fismic-UglM-AqcfR, aggiungendo "per nessun motivo idevono essere distratti: il progetto industriale deve andare avanti"."A Stellantis e a ACC chiediamo di, di confermare il" di Termoli - affermano - che "non è solo essenziale per il futuro dei lavoratori, ma di tutto il territorio".