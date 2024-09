Adobe paga dazio con la guidance deludente

Adobe Systems

produttore di Photoshop e Acrobat

S&P 100

Adobe Systems

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca dell'8,89% sui valori precedenti.Il titolo dell'azienda di San Jose sconta la debole guidance sui ricavi per il trimestre in corso. I risultati del terzo trimestre hanno mostrato utili e ricavi sopra le attese di mercato."Nel terzo trimestre, Adobe ha generato flussi di cassa di oltre 2 miliardi di dollari e ha chiuso il trimestre con un RPO record, dimostrando la potenza di combinare crescita con redditività di livello mondiale - ha affermato Dan Durn, vicepresidente esecutivo e CFO di Adobe - Dati gli enormi mercati che stiamo catalizzando, sono fiducioso nella nostra capacità di guidare la crescita e la leadership del settore".La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 539 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 528,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 549,7.