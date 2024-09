Nexi soffre in Borsa in scia al tonfo di Worldline su taglio outlook

Nexi

Worldline

Worldline

Nexi

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, chesulla Borsa di Parigi della società francese, attiva nello stesso settore.Worldline ha annunciato un(è iniziata la ricerca del successore di Gilles Grapinet) esui ricavi e sull'EBITDA per il 2024, citando "problemi di performance specifici" in alcune delle sue attività.Crollacon i prezzi allineati a 7,252 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 7,063 e successiva a quota 6,873. Resistenza a 7,601.registra unae si attesta a 6,14 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,092 e successiva a 6,044. Resistenza a 6,214.