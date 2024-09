UK, Antistrust: aumento prezzi da fusione Vodafone-Three UK. Società in disaccordo

(Teleborsa) - Un'indagine approfondita della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha provvisoriamente rilevatoin merito allaL'indagine ha provvisoriamente concluso che la fusione porterebbe ado vedrebbe i clienti ottenere un servizio ridotto, come pacchetti dati più piccoli nei loro contratti. La CMA ha particolari preoccupazioni sul fatto che fatture più alte o servizi ridotti avrebbero un impatto negativo sui clienti meno in grado di permettersi servizi di telefonia mobile.Inoltre, la fusione avrebbe un, ovvero gli operatori di reti mobili virtuali (MVNO) come Lyca Mobile, Sky Mobile e Lebara, che si affidano agli operatori di rete esistenti per fornire i propri servizi di telefonia mobile. La fusione ridurrebbe il numero di operatori di rete da 4 a 3, rendendo più difficile per gli MVNO garantire condizioni competitive, limitando la loro capacità di offrire le migliori offerte ai clienti al dettaglio.Mentre identificava queste preoccupazioni, la CMA ha anche scoperto che la fusione, integrando le reti Vodafone e Three, potrebbee anticipare l'implementazione di reti e servizi 5G di prossima generazione."Abbiamo adottato unper indagare su questa fusione, soppesando l'investimento che le aziende affermano di fare per migliorare la qualità della rete e potenziare la connettività 5G rispetto ai costi significativi per i clienti e le reti virtuali rivali - ha affermato, presidente del gruppo di inchiesta che guida l'indagine - Ora prenderemo in considerazione il modo in cui Vodafone e Three potrebbero affrontare le nostre preoccupazioni sul probabile impatto della fusione sui clienti al dettaglio e all'ingrosso, garantendo al contempo i potenziali benefici a lungo termine della fusione, anche garantendo futuri investimenti di rete".Vodafone e Three hanno immediatamente affermato chenelle conclusioni provvisorie della CMA, sottolineando che una decisione definitiva non è prevista prima del 7 dicembre e che continueranno a impegnarsi positivamente con l'antitrust per cercare di risolvere le questioni in sospeso."La nostra fusione è un- ha commentato la CEO di Vodafone,- È tempo di togliere il freno a mano alla connettività del Paese e costruire l'infrastruttura di livello mondiale che il Paese merita. Stiamo offrendo un piano autofinanziato per promuovere la crescita economica e affrontare il divario digitale del Regno Unito"."Un'ottima connettività di rete è un fattore critico per molti elementi della nostra vita quotidiana ed è- ha aggiunto - Le aziende grandi e piccole ne dipendono e consente a nuovi settori, come l'intelligenza artificiale, di prosperare. Facilita un cambiamento radicale nella produttività e nell'assistenza nel settore pubblico e si trova al centro della prosperità futura di ogni nazione".In particolare, Vodafone non è d'accordo con la conclusione provvisoria della CMA secondo cui i prezzi aumenteranno. "Fin dall'inizio, siamo stati molto chiari sul fatto che la fusione non avrebbe influenzato la nostra strategia di prezzo e che tutte le tariffe sociali avrebbero continuato a proteggere i più vulnerabili", si legge in una nota. Viene anche sottolineato che il caso di investimento alla base della fusione non si basa su ipotetici aumenti di prezzo e le ipotesi di aumento dei prezzi della CMA sono contrarie ai piani aziendali e di investimento sottoscritti dalle parti per la società risultante dalla fusione. Secondo il colosso britannico,dopo la fusione a causa delle pressioni competitive notevolmente aumentate tra operatori di reti mobili e MVNO, che trarranno anch'essi vantaggio dalla fusione.