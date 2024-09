Intermonte, Banca Generali lancia OPA finalizzata al delisting

Banca Generali

(Teleborsa) -ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquistosulle azioni di, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, con l'della target da Piazza Affari.L'offerente pagherà unpari aper ciascuna azione (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'emittente) portata in adesione all'offerta. Il corrispettivo incorpora:(i) unpari alrispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Intermonte alla data del 13 settembre 2024 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della comunicazione); (ii) un premio pari al 22,4%, 24,0%, 17,3% e 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di Intermonte, rispettivamente in ciascuno dei precedenti 1, 3, 6 e 12 mesi prima della data di riferimento., quotata su Euronext Milan e controllata da, è una banca private, leader nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale, che, tramite i propri consulenti finanziari, assiste i propri clienti nella gestione e protezione dei patrimoni con soluzioni innovative e orientate alla sostenibilitàL'offerente confida di poter creare valore e conseguire benefici per tutti gli stakeholder dell'emittente ed intende perseguire, in un'ottica di sostanziale continuità con la gestione attuale, l'incremento delle potenzialità dell'emittente. In particolare, la complementarietà del modello di business di Intermonte con quello di Banca Generali consentirebbe di (i)nel mercato Italiano delle SMI, in cui la società è leader, (ii)con particolare riferimento alla componente equity ed ETF, (iii) utilizzare e sviluppare le competenze distintive della società nell'ambito del desk derivati, anche con riferimento alla strutturazione di certificati con sottostanti titoli italiani ed europei, (iv), segmento fondamentale per il private banking, e principale motore di generazione di nuova ricchezza nel Paese, sempre più soggetto a un tema di passaggio generazionale e (v) differenziarsi ulteriormente sul mercato delle reti.L'emittente continuerebbe ad operare come controparte di mercato generando business autonomamente, seguendo le attuali direttrici, ferme restando le prerogative di Banca Generali quale azionista di controllo e ultima società controllante italiana. A questo si aggiungerebbe ilnel mercato italiano del private banking, che ha saputo nel tempo accrescere la sua quota di mercato grazie alla professionalità dei suoi consulenti ed alla relazione fiduciaria con i propri clienti, molti dei quali imprenditori. Sulla base di proiezioni prudenziali, inoltre, Banca Generali si attende di poter generare un volume di sinergie di ricavo e di costo tali da consentire un ritorno stimato sull'investimento (ROI) superiore al costo del capitale della banca.Sono stati siglatida parte didelle azioni dell'emittente in circolazione (Alessandro Valeri, Guglielmo Paolo Manetti, Fabio Pigorini, Eugenio Anglani, Andrea Lago, Andrea Bottaro, Guido Pardini, Pier Andrea Randone, Dario Grillo, Alessandro Lorenzon, Walter Azzurro, Gian Luca Bolengo anche in nome e per conto di PER ASPERA S.r.l., Emiliano Brioschi, Maurizio Pinelli, Luca Cerutti, Renzo Cavatorta, Paolo Pascarelli, Roberto Tortini, Alberto Villa, Gianluca Giuliano Parenti e Stefano Alberti).Sono stati anche siglati accordi, condizionati al buon esito dell'offerta, con il Chief Executive Officer e il Chief Executive Officer Investment Banking, nella prospettiva dellae per facilitare l'integrazione della società nell'offerente.