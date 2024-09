UniCredit, Orcel: fusione con Commerzbank creerebbe valore per tutti stakeholder

Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) - "Ora abbiamo investito in un blocco di azioni della. Vogliamo realizzare un buon investimento. Se vogliamo che questa fusione si realizzi, gli stakeholder devono essere convinti che creeremmo valore per loro e che la seguiremo. Ma. Le banche devono finanziare la crescita e l'enorme trasformazione che ci aspetta". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, in un'intervista con l'Handelsblatt."Per ora siamo solo azionisti - ha spiegato - Mae creerebbe un concorrente molto più forte sul mercato bancario tedesco. I clienti privati ??potrebbero essere meglio supportati e le medie imprese tedesche potrebbero essere rafforzate con finanziamenti e sostenute in modo più completo a livello internazionale. Nei quasi 20 anni trascorsi da quando abbiamo rilevato HVB, abbiamo dimostrato, nonostante tutte le crisi economiche, di essere un partner affidabile per i nostri clienti in Germania".Alla domanda su quando UniCredit terrà ulteriori colloqui con Commerzbank, il banchiere non ha fornito una tempistica precisa. Se "arrivassimo alla conclusione che una fusione è la cosa migliore per entrambi, sarebbe fantastico, ma", ha detto.