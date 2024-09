Young Platform, Azimut investe altri 2,65 milioni di euro. Nicolas Bertrand presidente

Azimut

(Teleborsa) -, scale-up fintech italiana nata per semplificare l'accesso al mondo delle criptovalute da parte dei suoi utenti, ha annunciato unaguidata da, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, che è intervenuto tramite veicoli di investimento dedicati alla clientela professionale.Piattaforma leader in Italia per ventaglio di servizi crypto offerti e per dimensioni della community, che conta più di 2 milioni di utenti iscritti, Young Platform vede confermata così la fiducia da parte di Azimut,, al fine di promuovere un'ulteriore collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi destinati al pubblico.La nuova iniezione di capitale è stata effettuataa favore di Young Platform effettuato nel giugno 2022, che vide Azimut alla guida di una cordata (con 11 milioni di euro) in un round totale da 16 milioni di euro.In questa occasione, entra a far parte del team e del Consiglio di amministrazione, dirigente senior con esperienza ventennale in Borsa Italiana e London Stock Exchange, già membro dell'Advisory Board di Young Platform, come nuovo presidente della società., uno dei 6 fondatori nonché CFO, diventa Amministratore delegato con, al suo fianco,, Co-CEO della società.