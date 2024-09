Intel, business Foundry diventerà sussidiaria indipendente. Accordo con AWS

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei semiconduttori, intende, dotata di un proprio consiglio di amministrazione e con la possibilità di raccogliere capitale esterno. Lo ha detto il CEO Pat Gelsinger in un messaggio ai dipendenti che ha fatto il punto sugli ultimi annunci e sviluppi.Sempre ieri, Intel ha annunciato che. Ciò include un co-investimento in progetti di chip personalizzati e ha annunciato un quadro pluriennale da miliardi di dollari che copre prodotti e wafer di Intel.Inoltre, ha annunciato che Intel hadiretti nell'ambito delper il programma Secure Enclave del governo degli Stati Uniti. Questo programma è progettato per espandere la produzione affidabile di semiconduttori all'avanguardia per il governo degli Stati Uniti."Questa notizia, insieme al nostro annuncio AWS,che stiamo facendo per costruire un'attività di fonderia di livello mondiale", ha sottolineato Gelsinger.Per sfruttare i progressi, Intel ha quindi in programma dicome sussidiaria indipendente. Questa struttura di governance completerà il processo che la società ha avviato all'inizio di quest'anno quando ha separato P&L e rendicontazione finanziaria per Intel Foundry e Intel Products."Una struttura sussidiaria sbloccherà importanti vantaggi - ha detto il CEO - Offre ai nostri clienti e fornitori di fonderie esterne una separazione e un'indipendenza più chiare dal resto di Intel. È importante sottolineare che ci offre anche la flessibilità futuradi ogni attività per massimizzare la crescita e la creazione di valore per gli azionisti".Collettivamente, questi cambiamenti sono passi avanti fondamentali mentre costruiamo un'Intel più snella, semplice ed efficiente. E si basano sui progressi immediati che abbiamo fatto da quando abbiamo annunciato il nostro piano il 1° agosto per creare una struttura dei costi più competitiva.Attraverso le nostre offerte volontarie di prepensionamento e separazione, siamo a più della metà del nostro obiettivo di riduzione della forza lavoro di circa 15.000 entro la fine dell'anno. Abbiamo ancora decisioni difficili da prendere e informeremo i dipendenti interessati a metà ottobre.