Microsoft, nuovo buyback per 60 miliardi di dollari e aumento del dividendo

Microsoft

(Teleborsa) -ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha deliberato undi 0,83 dollari per azione, che riflette un aumento di 8 centesimi o del 10% rispetto al dividendo del trimestre precedente. Il dividendo è pagabile il 12 dicembre 2024 agli azionisti registrati il ??21 novembre 2024. La data di stacco del dividendo sarà il 21 novembre 2024.Il board ha inoltre approvato un nuovo programma diche autorizza fino a 60 miliardi di dollari di riacquisti di azioni. Il nuovo programma di riacquisto di azioni, che non ha una data di scadenza, può essere terminato in qualsiasi momento.