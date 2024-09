d'Amico, nuovo contratto di time-charter per una delle sue navi MR2

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha sottoscritto un, con inizio previsto per fine settembre 2024,, con una controparte affidabile e ad un nolo giornaliero profittevole.A seguito della conclusione di questo contratto di time-charter, DIS stima di avere la seguente: Q4 2024: 34% dei giorni nave di DIS fissati ad una tariffa media TCE di circa US$ 26.629/giorno; FY 2025: 22% dei giorni nave di DIS fissati ad una tariffa media TCE di circa US$ 24.655/giorno; FY 2026: 15% dei giorni nave di DIS fissati ad una tariffa media TCE di circa US$ 23.743/giorno."Sono lieto di annunciare che DIS ha firmato un nuovo contratto di noleggio a lungo termine con una controparte affidabile e ad un nolo giornaliero estremamente profittevole - ha comunicato l'- Con questo contratto, continuiamo a perseguire il nostro obiettivo strategico di graduale incremento della nostra copertura con contratti a tariffa fissa, garantendo ricavi stabili nei mesi e negli anni a venire, sfruttando i solidi fondamentali di mercato".