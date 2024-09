Campari, Lagfin acquisterà 100 milioni di euro di azioni per confermare supporto

Campari

(Teleborsa) -, la holding di diritto lussemburghese con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo, ha annunciato l', gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, poiché ritiene che l'attuale prezzo delle azioni non rifletta accuratamente il vero valore del Gruppo.Questa intenzione "di Lagfin nel Gruppo Campari e il suo pieno supporto alle strategie di crescita a lungo termine di Campari", si legge in una nota.Lagfin ha spiegato che gli acquisti saranno eseguitiin base alle condizioni di mercato.Il titolo Campari ha chiuso ieri con un, con effetto immediato, didalla carica di amministratore delegato dopo soli cinque mesi, "per motivi personali". La settimana scorsa i trader avevano citato i commenti di Fantacchiotti a una conferenza con gli investitori come causa del calo delle azioni Campari, dopo che l'ex AD aveva sottolineato come una crescente crisi stava colpendo il settore degli alcolici.