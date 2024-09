Commerzbank e Deutsche Borse, partnership su asset digitali nel Corporate Banking

Commerzbank

(Teleborsa) -e Crypto Finance, una sussidiaria di, offrono ora aidi Commerzbank in Germania un. Il servizio congiunto si concentrerà inizialmente su bitcoin ed ether, mirando a selezionati clienti corporate Commerzbank esistenti in Germania.In base a questa partnership strategica, Commerzbank gestirà ladei digital asset, mentre Crypto Finance garantirà ladel trading."La nostra offerta di digital asset consente ai nostri clienti aziendali di cogliere per la prima volta le opportunità presentate da bitcoin ed ether - ha spiegato, Divisional Board Member Capital Markets nel Corporate Clients Clients di Commerzbank - Siamo un partner affidabile e competente per i nostri clienti corporate in questi mercati futuri".