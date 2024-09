Fed, Goldman Sachs vede lunga serie di tagli consecutivi di 25 bp da novembre a giugno

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Dopo il primo taglio da 50 punti basa da parte della Fed , la. Lo affermain una ricerca sul tema, spiegando che il fattore decisivo saranno probabilmente i prossimi due report sull'occupazione, il secondo dei quali uscirà durante il periodo di blackout, e in particolare l'andamento del tasso di disoccupazione, dove dodici dei diciannove partecipanti al FOMC hanno affermato di vedere i rischi per raggiungere le loro nuove previsioni più elevate come inclinati al rialzo.Guardando al meeting appena concluso, per il quale Goldman Sachs si aspettava un taglio di soli 25 punti base, gli analisti affermano che 50 punti base sono stati "la mossa giusta alla luce delle buone notizie sull'inflazione e del rischio di un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro". La motivazione del taglio più ampio e il tema chiave della riunione sono stati loalla luce del recente indebolimento dei dati del mercato del lavoro.La maggiore urgenza suggerita dal taglio di 50 punti base e l'accelerazione del ritmo dei tagli che la maggior parte dei partecipanti ha previsto per il 2025 rendono, secondo Goldman Sachs. La banca d'affari ha quindi rivisto le previsioni per accelerare il ritmo dei tagli il prossimo anno e ora si aspetta una serie più lunga di tagli consecutivi di 25 bp da novembre 2024 a giugno 2025, quando il tasso raggiungerà la previsione di tasso terminale del 3,25-3,5% (rispetto alla precedente previsione di tagli consecutivi quest'anno ma tagli trimestrali l'anno prossimo).