IVECO Bus e ZF rafforzano collaborazione per la mobilità elettrica

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di, leader tecnologico globale che fornisce prodotti e sistemi avanzati di mobilità per autovetture, per lo sviluppo di. L'annuncio è arrivato in occasione dell’, in Germania.IVECO BUS e ZF condividono il medesimoe guidare il cambiamento, combinando una solida competenza tecnologica nelle soluzioni di propulsione a energia alternativa come l'elettrico. La collaborazione commerciale con ZFe lo sviluppo di una nuova architettura nativa a zero emissioni per la prossima generazione di veicoli, complementando le capacità tecnologiche."Questa nuova partnership dimostra il nostro impegno a collaborare con attori innovativi che ambiscono a superare i confini dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica", ha commentato, President, Bus Business Unit, Iveco Group."Questo ulteriore passo nella nostra relazione con IVECO BUS, focalizzato sulle nostre soluzioni innovative di mobilità elettrica, sottolinea come i nostri investimenti strategici nelle tecnologie di decarbonizzazione stiano dando i loro frutti", ha affermato, Membro del Consiglio di Amministrazione di ZF e responsabile della divisione Soluzioni per Veicoli Commerciali.