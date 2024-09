MFE, raccolta pubblicitaria 9 mesi ha mantenuto andamento sopra le aspettative

MFE A

(Teleborsa) - Ladi MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia condel 2024 ha mantenuto une in linea con quello del primo semestre dell'anno, nonostante la concomitanza di eventi sportivi internazionali (gli Europei di Calcio fino a metà luglio e le Olimpiadi di Parigi tra fine luglio e la prima parte di Agosto) non nella disponibilità del Gruppo sia in Italia che in Spagna. È quanto emerge dalla semestrale del gruppo , chiusa con Ricavi netti pari a 1.476,5 milioni di euro, +7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e utile pari a 104,7 milioni di euro, +20,2%.Per la restante parte dell'esercizio la, spiega ancora MFE, tenuto conto dell'instabilità del contesto geopolitico (il perdurare dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, le elezioni presidenziali USA a Novembre) e di quello macroeconomico generale. Inoltre, gli ultimi mesi dell'anno si confronteranno con un andamento estremamente sostenuto dei ricavi pubblicitari di MFE in Italia nello stesso periodo del 2023.