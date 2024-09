Commerzbank, agenzia Finanze: Germania non venderà altre azioni per ora

Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) - Ladopo la vendita parziale di azioni del 10/11 settembre 2024. Lo ha detto l'agenzia nazionale per le Finanze, a seguito della riunione odierna del comitato direttivo interministeriale responsabile delle decisioni chiave del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (FMS).Ciò include anche le vendite relative ada parte di, si legge in una nota.La Commerzbank "è un istituto stabile e redditizio - viene sottolineato - La. Il governo federale accompagnerà questo fino a nuovo avviso mantenendo la sua partecipazione azionaria".La decisione dell'agenzia nazionale per le Finanze arriva dopo cheha acquistato una quota del 4,5% dal governo questo mese e ha dichiarato di avere una partecipazione complessiva del 9%. Ciò ha reso la banca italiana ildopo il governo tedesco, che ha ancora un 12%.