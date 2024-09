Commerzbank, sindacato Verdi e dipendenti: Germania deve opporsi a takeover UniCredit

Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) - Il comitato aziendale die l'importante sindacato dei Verdida parte die di collaborare con i dipendenti per una Commerzbank "forte e indipendente"."Come comitato aziendale generale, siamo fermamente impegnati a favore dell’indipendenza e della futura sostenibilità della nostra banca - ha affermato Uwe Tschage, presidente del comitato aziendale generale di Commerzbank - I nostri colleghi hanno ottenuto grandi successi negli ultimi anni. Un'acquisizione da parte di Unicredit non solo metterebbe a repentaglio questi successi, ma. Chiediamo al governo federale di non prendere decisioni affrettate riguardo alla vendita delle sue azioni""Siamo fermamente dalla parte dei lavoratori e lottiamo per preservare l'indipendenza della banca e quindi per condizioni di lavoro buone ed eque - ha detto il presidente di Verdi, Frank Werneke - Un'acquisizione non sarebbe nell'interesse dei dipendenti. Negli ultimi anni avete dato un contributo significativo alla stabilizzazione della banca. Il governo federale non deve più vendere azioni della Commerzbank, ma deve posizionarsi chiaramente per mantenere la Commerzbank come istituto indipendente,. Soprattutto in un momento di crescente incertezza internazionale, è più importante che mai che la banca mantenga la sua indipendenza nei confronti dell’economia tedesca e in particolare delle medie imprese tedesche""Secondo la nostra osservazione, un'- ha spiegato Sascha Uebel, vicepresidente del comitato aziendale generale di Commerzbank - Temiamo che ciò possa portare a massicci tagli di posti di lavoro. Noi lottiamo contro tutto ciò con tutte le nostre forze e chiediamo prospettive chiare per il futuro di Commerzbank e dei suoi dipendenti".