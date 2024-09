Debutto effervescente per GT Talent a Piazza Affari

GT Talent

(Teleborsa) - Ottimo debutto su Euronext Growth Milan per, PMI innovativa che opera nel settore dell’entertainment sportivo tramite due società controllate: CarSchoolBox, che offre experience di guida in pista a bordo di supercar, e Scuderia Gentile, la quale realizza e conduce “GT Talent – Your Dream Race”, il talent show dedicato al mondo del motorsport.Le azioni hanno avviato le contrattazioni al prezzo di 4,7 euro sopra i 4 euro del prezzo di collocamento.GT Talent Group rappresenta la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentaseiesima ammissione del 2024 su Euronext.In fase di collocamento GT Talent Group ha raccolto 1,5 milioni di euro.Ilal momento dell’ammissione è del 27,38% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 5,2 milioni.Group, ha detto: “Questo: siamo pronti ad affrontare le future sfide e a cogliere ulteriori opportunità di crescita e successo".