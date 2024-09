Lusso in tilt a Milano e in Europa, pesa report analisti che citano la Cina

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Si muovono in forte calo i titoli delquotati a Piazza Affari, dopo che gli analisti dihanno rivisto al ribasso la valutazione su alcuni player del settore. Gli esperti dell'ufficio studi non prevedono miglioramenti significativi per i gruppi del comparto a causa delIn rossoche cede il 4,3% dopo che Jefferies ha tagliato il target price a 90 euro dai 97 precedenti. Sforbiciata al prezzo obiettivo anche per(-5,4%) a 48 euro da 58.Perdono terreno anche i titoli quotati nel resto d'Europa colpiti sempre dalla scure di Jefferies.(-2,6%) il cui target viene tagliato a 600 euro da 690,(-3,2%): prezzo abbassato a 2200 da 2470 euro,(-4,7%): raccomandazione rivista da "hold" a "underperform" con target in calo da 800 a 490p. Inoltreche cede il 3,5% il cui obiettivo è stato portato a 230 euro da 300.