UniCredit, insediato il nuovo Advisory Board Italy

UniCredit

(Teleborsa) - Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Italy di, composto da 15 membri e presieduto da Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Head of Italy di UniCredit.Lo rende noto la stessa banca di Piazza Gae Aulenti, sottolineando che contestualmente si sono insediati anche i 7 nuovi Advisory Board Territoriali, uno per ogni Region attraverso i quali UniCredit Italia opera sui territori.“Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit - I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”.Gli AdB mirano a rafforzare la conoscenza dei singoli territori, la lettura delle evoluzioni in corso e delle opportunità rivenienti dalle politiche nazionali ed europee.“Tali organismi - come sottolineato da Remo Taricani, Deputy Head of Italy e moderatore degli incontri dell’AdB Italy - rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto".