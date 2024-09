USA, FTC cita in giudizio grandi gestori di farmacie per prezzi elevati dell'insulina

CVS Health

Cigna

United Health Group

(Teleborsa) - La(FTC) degli Stati Uniti ha(prescription drug benefit managers, PBMs) - Caremark, ESI e OptumRx - per aver adottatoe di sconti sleali che hanno gonfiato artificialmente il prezzo di listino dei farmaci insulinici, ostacolato l'accesso dei pazienti a prodotti con prezzi di listino più bassi e trasferito il costo degli elevati prezzi di listino dell'insulina a pazienti vulnerabili.Il reclamo amministrativo della FTC sostiene che Caremark di, ESI die Optum di, e i rispettivi GPO (group purchasing organizations) hanno abusato del loro potere economico manipolando la concorrenza nella filiera farmaceutica a loro favore, costringendo i pazienti a pagare di più per farmaci salvavita. Secondo il reclamo, questi PBM, noti come Big Three, insiemeLa FTC sostiene che i tre PBM hanno creato un perverso sistema di rimborso dei farmaci che dà. La denuncia sostiene che anche quando sono diventate disponibili insuline a prezzo di listino più basso che avrebbero potuto essere più accessibili per i pazienti vulnerabili, i PBM le hanno sistematicamente escluse a favore di prodotti insulinici a prezzo di listino elevato e fortemente scontati. Queste strategie hanno permesso ai PBM e ai GPO di riempirsi le tasche mentre alcuni pazienti sono costretti a pagare costi più elevati di tasca propria per i farmaci insulinici, sostiene la denuncia della FTC."Milioni di americani con diabete hanno bisogno di insulina per sopravvivere, eppure per molti di questi pazienti vulnerabili i costi dei farmaci insulinici sono saliti alle stelle negli ultimi dieci anni grazie in parte ai potenti PBM e alla loro avidità - ha affermato Rahul Rao, vicedirettore del Bureau of Competition della FTC - Caremark, ESI e Optum, in qualità di custodi dei farmaci, hannoche hanno bisogno di farmaci salvavita"., spiega la FTC. Nel 1999, il prezzo medio di listino di Humalog, un farmaco insulinico di marca prodotto da Eli Lilly, era di soli 21 dollari. Tuttavia, la denuncia sostiene che la strategia di ricerca del rimborso delle PBM ha portato a prezzi di listino alle stelle per i farmaci insulinici. Entro il 2017, il prezzo di listino di Humalog è salito a più di 274 dollari, un. Mentre gli intervistati PBM hanno incassato miliardi di rimborsi e commissioni associate secondo la denuncia, entro il 2019 uno su quattro pazienti insulinici non era in grado di permettersi i propri farmaci.