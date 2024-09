Calderoli: ok a progetti Comuni confinanti

(Teleborsa) -i a statuto speciale per l'annualità 2023, in seguito alle verifiche di rispondenza ai criteri per i vari progetti presentati". Lo ha annunciato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,spiegando che "sono in arrivo circa 5 milioni di euro".e dei 27 veneti che confinano rispettivamente con Val d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Un intervento che riteniamo molto importante poiché a sostegno di quei territori che risentono di minore competitività dovuta all'autonomia degli enti locali in Regioni speciali. I contributi garantiti da questa iniziativa vengono infatti destinati al finanziamento di progetti di opere complementari o a copertura di maggiori oneri per opere già finanziate nelle annualità precedenti", ha proseguito"Per i bandi dei prossimi anni abbiamo previsto di aumentare il fondo fino a 30 milioni nel prossimo triennio, già reperiti nella scorsa legge di bilancio. La previsione dei contributi a sostegno di queste aree vicine a territori con Statuto speciale, e per questo più attrattivi, è una misura che guarda agli interessi dei cittadini di quelle zone e che dev'essere preservata.ha concluso Calderoli.