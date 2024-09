Commerzbank, per Handelsbatt "Unicredit è un buon partner"

Unicredit

(Teleborsa) - Per il quotidiano finanziario tedesco Handelsbatt,e Berlino dovrebbe "impegnarsi" nella costruzione di un, piuttosto che "proteggersi da una acquisizione". L'editoriale a firma di Frank Wiebe si pone così in contrasto con le notizie degli ultimi giorni, che suggerivano un atteggiamento ostile di Berlino all'ipotesi di aggregazione con Unicredit.Ricordando che la, stante la sua valutazione inferiore ai 20 miliardi,per un istituto che ha un posizionamento regionale e che il mercato bancario tedesco è meno redditizio, a causa di una eccessiva frammentazione, Handelsbatt conclude che leL'articolo mette in evidenza ladel mercato bancario in Germania, segnalando che le. "Lo dimostra anche un confronto interno alla Germania: il gruppodi Monaco - si legge - vale più del doppio di Deutsche Bank e Commerzbank messe insieme, e, con quasi 40 miliardi di euro, vale molto più di". E la stessa, con un valore di mercato di oltre 60 miliardi di euro,".Il governo tedesco non dovrebbe quindi ostacolare l’acquisizione della Commerzbank", afferma Wiebe nell'editoriale, aggiungendo che esistono deie "anche il rischio di". "Ma il punto è che i. Perché Commerzbank avrà una base economica più forte. Questo è in definitiva più importante", conclude il quotidiano tedesco.