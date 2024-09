Intermonte, nominati gli advisor per l'OPA di Banca Generali

Intermonte Partners SIM

Banca Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di nominarequale advisor finanziario indipendente in relazione all' offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria sulla totalità delle azioni da parte diInoltre, gli Amministratori Indipendenti hanno individuato lo studio legalequale consulente legale degli stessi in relazione all'offerta.Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di nominare lo studio legalequale proprio consulente legale in relazione all'offerta.Il CdA ha deliberato dile attività in corso relative aldella struttura del Gruppo Intermonte attraverso la fusione con la società controllata Intermonte SIM, tenuto conto di quanto indicato dall'offerente: tra le condizioni di efficacia c'è la circostanza che venga interrotto il predetto progetto di riassetto organizzativo.Infine, la società ha comunicato che il programma dicoordinato dall'intermediario Banca Akros e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2024 nel rispetto dell'autorizzazione assembleare ricevuta in pari data, è. Alla data odierna la società detiene 248.596 azioni proprie pari allo 0,77% del capitale sociale.