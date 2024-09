L’Eurozona si dirige verso la stagnazione

(Teleborsa) - A settembre si sta assistendo ad undell’Eurozona, secondo quanto rilevato dai dati previsionali dell’indagine PMI. Per la prima volta in sette mesi si registra un, con una forte riduzione dei nuovi ordini, diminuiti al tasso maggiore da gennaio.Con la contrazione del flusso degli ordini e del volume di quelli inevasi, che hanno registrato un peggioramento del tasso di riduzione, e con la, le aziende intervistate hanno diminuito la forza lavoro per il secondo mese consecutivo. Allo stesso tempo, l’indebolimento della domanda ha rallentato l’inflazione sia dei costi che dei prezzi di vendita.Il calo dell’attività economica totale è dovuto all’aggravarsi delladell’eurozona, che ha registrato ladella produzione e al tasso più veloce in un anno. Anche se l’attività terziaria ha continuato a salire, l’ultima espansione è stata solo marginale e la più debole da febbraio.Dopo lo slancio dell’attività avutosi ad agosto collegato alle olimpiadi, i livelli di produzione di settembre del settore privato francese sono tornati a contrarsi, seguendoda febbraio. Il resto dell’eurozona, a fine terzo trimestre, ha di nuovo registrato un aumento della produzione, anche se il tasso di espansione è stato solo modesto e il più debole da gennaio.Per la prima volta in sette mesi,della Produzione dell’Eurozona, calcolato sulla base dell'85% circa delle risposte solitamente raccolte dall’indagine e redatto da S&P Global, è sceso al di sotto della soglia di non cambiamento di 50, posizionandosi a settembre su 48,9 da 51 di agosto. Il ritorno al declino della Francia ha controbilanciato la continua espansione del terziario in Germania e nel resto dell’Europa.. Dopo l’effetto dei giochi olimpici che ha temporaneamente stimolato la Francia, economia di rilievo dell’eurozona, il PMI Composito di settembre ha registrato il calo più elevato degli ultimi 15 mesi, dichiarapresso Hamburg Commercial Bank, commentando i datiflash. L’indice è crollato al di sotto della soglia espansionistica e, considerato il rapido declino dei nuovi ordini e di quelli in fase di lavorazione, non serve una grande immaginazione per prevedere un nuovo indebolimento dell’economia. Guardando al futuro, il notevole calo dei nuovi ordini e le previsioni sempre più pessimistiche da parte delle aziende, suggeriscono che, aggiunge l'esperto. Prevediamo che i dati ufficiali sull’occupazione dell’eurozona, che per il momento sono risultati stabili, riporteranno un peggioramento nei prossimi mesi, anche se la tendenza demografica dovrebbe fornire una maggiore stabilità, rispetto ai precedenti cali. Con la BCE che sta osservando attentamente il persistere dell’elevata inflazione nel settore dei servizi, la notizia di unsia dei prezzi di acquisto che dei prezzi di vendita. A ciò si aggiunge la possibilità certamente non lontana di un inasprimento della recessione nel manifatturiero, di una quasi stagnazione del settore dei servizi e di potenziali e ulteriori tagli dei tassi in ottobre, anche se tutto questo non risponde ancora alle aspettative del mercato”