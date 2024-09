Stellantis, CFO: improbabile dividendo straordinario

Stellantis

(Teleborsa) - "Siamo impegnati a garantire un pay-out per i dividendi intorno al 30%. È, nel caso valuteremo dei buy-back". Lo ha affermatodi, durante una conferenza virtuale di Bank of America.Il colosso italo-francese dell'automotive staentro l'inizio del prossimo anno e ne ha già tagliati circa 40.000 nei mesi di luglio e agosto. L'interesse principale della casa automobilistica è "come portare il Nord America in una posizione migliore e più sana per il 2025", sottolineato Knight."Siamo, ma se ci saranno opportunità di fare operazione straordinarie siamo pronti a valutarle", ha risposto la CFO a una domanda sull'M&A.