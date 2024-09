Alstom presenta le sue soluzioni più recenti alla fiera InnoTrans

Alstom

(Teleborsa) -, colosso francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie,e soluzioni digitali per supportare i clienti nel fornire una mobilità più sostenibile, efficiente e confortevole per i passeggeri, in occasione della più grande fiera mondiale del settore ferroviario,, che si tiene a Berlino dal 24 al 27 settembre 2024.Tra le novità illustrate c'è. Si tratta la nuova generazione dell'unico treno ad alta velocità a due piani al mondo. Con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e produzione di treni ad alta velocità, l'Avelia Horizon offre il costo totale di proprietà (TCO) per posto a sedere più basso del mercato.Nel corso della manifestazione, lo stand di Alstom ospiterà circacondotti da esperti su temi chiave del settore, tra cui: Modernizzazione intelligente - Quando inizia il secondo ciclo vita, Rilanciare l'economia londinese con il trasporto pendolare, Creare fiducia nell'IA - Una nuova era di efficienza e affidabilità, Massimizzare la disponibilità - Perché i servizi di segnalamento sono importanti a lungo termine.Sui, i visitatori possono scoprire: il treno regionale Coradia Max per la Lower Saxony Regional Transport Company (LNVG) in Germania; il tram Flexity per la Berlin Transport Company (BVG); la locomotiva multi-sistema Traxx Universal, equipaggiata con il sistema ERTMS Onvia di Alstom, presentata dal nostro cliente Akiem.