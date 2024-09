La spinta cinese traina il lusso europeo sui mercati

Kering

(Teleborsa) - Andamento molto positivo per i brand europei deltrainate dalla spinta cinese. Grazie anche alle nuove misure di sostegno di Pechino per risollevare la stagnante economia e all'avvicinarsi della festa della "Settimana d'oro", che di solito spinge in alto i consumi nel Paese, le aziende del lusso fanno segnare rilevanti guadagni sui mercati europei di riferimento. Atra le migliori performance ci sonocon guadagni superiori al 4%, così come. Più che positivi gli scambi anche pere pera Francoforte.Bene il comparto anche in Italia.guida il FTSE Mib con una performance superiore al 3,5% e Salvatore Ferragamo registra guadagni sopra al 5% tra le Mid Cap.guadagna invece il 3,4% nonostante l'annuncio dell'addio didella direzione creativa del brand da lei fondato. In controtendenza inveceche paga la brutta semestrale di questa mattina.