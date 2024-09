EdiliziAcrobatica chiude in ribasso (-3,47%) con profittabilità sotto le attese

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -per, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni e quotata su Euronext Growth Milan, che nel corso della seduta ha diffuso . La prima metà dell'anno si è chiusa con ricavi operativi pari a 70,9 milioni di euro (-4%), EBITDA a 7,02 milioni di euro (vs 11,05 milioni) e utile netto a 365 mila euro (vs 3,6 milioni).I risultati "evidenziano un: mentre i ricavi sono allineati alle aspettative, la- commentano gli analisti di Value Track - Il robusto OpFCF nella generazione 1H24 dovrebbe persistere nel 2H, anche se a un ritmo più lento, subordinato agli sviluppi a breve termine all'interno di Acrobatica Energy".chiude ine si attesta a 7,8 euro.