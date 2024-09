UniCredit, Orcel alza le stime sul 2024. Titolo in cima al listino

Unicredit

(Teleborsa) - Le parole del CEO dimonopolizzano il mercato e spingono al rialzo i titoli della banca milanese.Le azioni, infatti, stanno guadagnando l'1,2% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB (+0,01%) dopo che il top manager ha alzato le stime di utile sul 2024, portandole a oltre 9 miliardi di euro, nel corso della Financials CEO Conference di Bank of America e, nella partita susi è tenuto aperte tutte le opzioni, ribadendo che quello in Commerzbank "al momento è un investimento, nient’altro".La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento dell'subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,98 Euro con primo supporto visto a 37,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,73.