Aeffe cede marchio Moschino profumi e cosmetici a Euroitalia

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso, e Euroitalia, uno dei principali player globali nell’ambito della produzione e della distribuzione di fragranze e cosmetica, hanno sottoscritto in data odierna un accordo quadro per la cessione da parte di Aeffe della proprietà del marchio “Moschino” con riferimento a tutti i prodotti appartenenti alla classe merceologia 3 della Classificazione di Nizza, ossia principalmente cosmetici e profumi, nonché a candele profumate e deodoranti per ambienti e per materie tessili, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 98.000.000.In data odierna Aeffe ed Euroitalia hanno altresì dato esecuzione all’accordo quadro, perfezionando la cessione del portfolio marchi.Euroitalia ha corrisposto ad Aeffe una porzione del corrispettivo pari ad Euro 39.557.723,16; la restante porzione sarà versata il 29 novembre 2024. Dall’importo del prezzo da pagarsi in via differita andrà dedotta la differenza tra l’importo delle royalties in favore di Aeffe già anticipate da Euroitalia ad Aeffe ai sensi del summenzionato contratto di licenza (pari a Euro 25 milioni) e l’ammontare delle royalties maturate alla data di esecuzione (alla data del 30 giugno 2024 pari ad Euro 3.057.723,16)."Oltre ad avere un significativo impatto sulla brand awareness del marchio Moschino, spiega la società, questa operazione garantirà al Gruppo Aeffe un’idel Gruppo, un positivo impatto a conto economico e soprattutto un rinnovato sostegno al processo di espansione dei propri marchi".