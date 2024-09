Commerzbank, confermata strategia indipendente: utile a oltre 3 miliardi nel 2027

Commerzbank

(Teleborsa) - Il Supervisory Board dihadella banca tedesca, con la priorità strategica che rimane la crescita redditizia, mantenendo al contempo una rigorosa disciplina dei costi e l'orientamento al cliente. L'implementazione della Strategia fino al 2027 sta "procedendo rapidamente e nei tempi previsti" e Commerzbank sta realizzando in modo affidabile i progressi annunciati.Oltre ai piani originali, la rnei prossimi anni, principalmente aumentando ulteriormente i suoi utili. Di conseguenza, il Board of Managing Directors prevede che Commerzbank aumenterà il suo Return on Tangible Equity (RoTE) a oltre il 12% entro il 2027 e quindi più forte di quanto pianificato in precedenza. Inoltre, il ritorno del capitale agli azionisti deve essere accelerato e notevolmente aumentato: Commerzbank prevede che il suoe punta a rapporti di distribuzione superiori al 90% per gli anni dal 2025 al 2027, ma non superiori al risultato netto dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT1. Ciò è soggetto all'approvazione della BCE e dell'Agenzia finanziaria tedesca."Siamo molto soddisfatti dell'implementazione e dell'ulteriore sviluppo continuo della nostra strategia fino al 2027, che continua a essere sostenuta con vigore dal Supervisory Board - ha detto il- Commerzbank stacome pilastro forte nel mercato bancario tedesco e partner affidabile per l'economia nazionale. Come "Banca per la Germania", crediamo fermamente che abbia un notevole potenziale di crescita e apprezzamento"."Stiamo sviluppando costantemente la nostra solida storia die stiamo affinando i nostri obiettivi finanziari - ha detto la- Realizzando ulteriori potenziali di guadagno, ad esempio nel business dei clienti aziendali, nella gestione patrimoniale e nella nostra sussidiaria polacca mBank, nonché implementando ulteriori guadagni di efficienza, miglioreremo la nostra redditività in modo più significativo di quanto inizialmente pianificato. Nonostante la pianificazione prudente, prevediamo di guadagnare il nostro costo del capitale più rapidamente e restituire ancora più capitale ai nostri azionisti. In questo modo, come negli anni precedenti, continueremo a creare valore per tutti i nostri azionisti in futuro".