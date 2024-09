Danieli scende in Borsa dopo i conti. Pesa debolezza Steel-making

Danieli

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, che comunque recupera dai minimi di giornata fatti segnare in apertura, dopo la pubblicazione del bilancio al 30 giugno 2024 ieri sera. L'esercizio si è chiuso cona 4,350 milioni di euro (+6% YoY),a 391 milioni di euro (-8%),a 241 milioni di euro (-1% YoY).I risultati FY24 sono stati inferiori alle attese a causa della divisione, commenta, che ha al contrario apprezzato i numeri della divisioneche mostra un EBITDA superiore alle attese, con una progressione significativa dei margini nonostante importanti accantonamenti prudenziali."Il Plant-making ha confermato un solido percorso di crescita con margini in espansione e capacità di prendere elevati ordini anche in un contesto più sfidante per il settore dell'acciaio - si legge nella ricerca - Sebbene capiamo l'incertezza legata alla ciclicità dello Steel-making, pensiamo che le(PE sotto le 8x ai minimi storici) sianoper uno dei principali beneficiari del mega trend della transizione green dell'acciaio".Banca Akros sottolinea invece la "drastica" riduzione della redditività nella divisione Steel Making e laIn rosso la, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 26,95 e successiva a quota 25,9. Resistenza a 28,7.