MTS (Euronext), accordo con dealer per sviluppare BondVision. Tariffe "competitive"

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme di trading elettronico a reddito fisso europee e parte di, ha lanciato. L'iniziativa è progettata per sviluppare ulteriormente BondVision, la piattaforma di trading multi dealer-to-client (D2C) per tassi, credito e repo.L'iniziativa introdurràin modo sostenibile per tutti i dealer BondVision, si legge in una nota. Inoltre, incentiva il miglioramento dei livelli di servizio ai clienti da parte dei dealer che supportano i vantaggi offerti., Nomura,) supportano i principi fondamentali dell'iniziativa, affermando ulteriormente BondVision come uno dei principali facilitatori della liquidità D2C nei mercati del reddito fisso."MTS è una componente fondamentale delle ambizioni di crescita di Euronext per i prossimi anni - ha commentato, CEO di Euronext - L'iniziativa annunciata oggi con i partner di lunga data di Euronext dimostra il nostro impegno ad adattare le nostre soluzioni per soddisfare le mutevoli esigenze e priorità nel mondo del reddito fisso"."Questa iniziativa offre l'opportunità di approfondire il nostro rapporto con i dealer BondVision, rafforzando il loro ruolo nella definizione delle principali politiche della piattaforma - ha detto, CEO di MTS - Con il loro supporto, puntiamo ad ampliare la nostra offerta di tassi D2C e a costruire una presenza credibile nel trading di crediti"."Siamo entusiasti di sostenere questa iniziativa in quanto promuove l'innovazione, con vantaggi per l'intero mercato obbligazionario europeo - ha detto, Global Co-Head of Investment Grade Trading - J.P. Morgan - Affrontando problemi fondamentali come la pressione sui costi e migliorando le disposizioni sull'uso dei dati, BondVision migliora l'efficienza e offre vantaggi significativi a tutti i partecipanti al mercato".