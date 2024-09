Predict ammessa alle negoziazioni su EGM, debutto il 30 settembre

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.2024.Così commenta: "Il contesto storico attuale ci impone di affrontare l’aumento della longevità e delle malattie croniche, oltre alla necessità di riorganizzare il sistema sanitario, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR. Siamo pronti a rispondere a queste sfide con progetti mirati alla digitalizzazione del settore e alla creazione di infrastrutture mediche tecnologicamente avanzate. L’ingresso in Borsa è finalizzato proprio a sostenere questa fase di espansione e rafforzare il posizionamento strategico della Società., all’ampliamento dell’offerta di soluzioni hi-tech e alla fornitura di corsi di formazione, a promuovere il cross-selling tra le varie unità e a consolidare la nostra posizione di mercato attraverso l’acquisizione di operatori attivi nei settori della breath analysis e del digital healthcare".La Società al 31 dicembre 2023 ha conseguito ricavi dalle vendite per circa Euro 7,2 milioni, realizzati interamente sul territorio nazionale, con un EBITDA di circa Euro 0,8 milioni.Attraverso l'operazione di, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 1,6 milioni, di cui circa Euro 0,08 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe in vendita concessa dall'azionista principale Qo3 S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni.Il, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di Euro 1,00 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. 1.599.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.519.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale riservato al mercato e n. 79.500 azioni ordinarie esistenti rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe, corrispondenti a circa il 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale.Il collocamento ha generato unacomplessiva superiore a 1,2x volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di Predict e la credibilità del Management.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Predict ammonta a Euro 130.390,00 ed è composto da complessive n. 7.519.500 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 5.419.500 azioni ordinarie quotate. Sono presenti, inoltre, n. 1.800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Qo3 S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo, secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società.L'azionista di riferimento Qo3 S.r.l. ha, inoltre, destinato n. 300.000 azioni possedute a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares ("PAS"); la conversione delle PAS in azioni ordinarie o l’annullamento delle stesse sarà determinata in base al valore dell’EBITDA registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, sulla base delle metodologie di calcolo approvate dall’Assemblea straordinaria in data 2 agosto 2024 e previste dall’articolo 6-ter dello statuto. Si precisa che le PAS non sono oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.Ladella Società alla data di inizio negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa Euro 5,4 milioni, con un flottante pari al 28,04% (29,50% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita).