Italia, Prometeia: PIL avanti senza sbalzi con super-inflazione alle spalle

(Teleborsa) - Così come nella gran parte delle economie occidentali,: nei primi otto mesi dell'anno è stata dell'1,1%, sotto la media Eurozona del 2,6%. Ci si aspetta un leggero aumento in autunno, ma non è più visto come un problema. I costi energetici sono rientrati e non c'è stata una spirale salari-prezzi; anzi, vi è spazio per aumenti salariali. Lo sostiene Prometeia nel Rapporto di Previsione di settembre, sottolineando che oraeconomico: con una crescita dello 0,8% prevista per il 2024, dopo lo 0,7% del 2023 (recentemente rivisto al ribasso dall'Istat), si prospetta "una".In questo contesto, la preparazione dellaincontra varie difficoltà, dovendo comporre i vincoli della procedura, l'orizzonte programmatico di sette anni, le nuove regole, gli accordi con la Commissione su investimenti, riforme e andamento degli indicatori che andranno inseriti nel nuovo Piano strutturale. "Il buon andamento del gettito rende solo un po' meno impervia la strada per trovare le coperture delle politiche invariate, che dovranno includere misure di contenimento delle spese", viene evidenziato."Come paese, il primo passo per dimostrare che abbiamo chiara la posta in gioco è attuare al meglio il- si legge nel documento - Nel frattempo, non possiamo aspettarci balzi di crescita, ma al più di non perdere troppo terreno rispetto alla media europea (in base alle nostre previsioni, cresceremo dello 0,7% in media da qui al 2027 rispetto all'1% della UEM) mentre non riusciremo a ridurre il debito pubbli­co (al 141% del Pil nel 2027, ultimo anno nell'orizzonte di previsione). Una strategia credibile di progressiva riduzione del debi­to potrebbe mantenere lo spread sui nostri titoli sovrani basso e aiutare il processo, rendendo così la stance fiscale meno restrittiva".Secondo lo scenario Prometeia, tassi di politica monetaria più bassi in Europa, negli Stati Uniti e probabilmente in molti paesi emergenti aiuteranno dunque a evitare un rallentamento drastico dell'economia mondiale. In particolare, per gli Stati Uniti, si prevede che laridurrà i tassi di altri 50 punti base entro quest'anno. Prometeia si attende che successivamente porti il tasso sui Fed funds tra il 3,25% e il 3,5% entro luglio 2025 tramite quattro ulteriori interventi di 25 punti base ciascuno nella prima parte del 2024. Contrariamente alle previsioni dei mercati, ritiene che un soft landing dell'economia non richieda interventi più aggressivi e che, terminata la fase di riduzione dei tassi, la curva a termine tornerà ad avere un'inclinazione positiva.Anche per laPrometeia prevede un significativo taglio dei tassi di interesse. Si attende un ulteriore abbassamento di 25 punti base nel dicembre 2024 e altri tre tagli entro giugno 2025, portando il tasso di remunerazione dei depositi al 2,5%. Anche considerando la possibilità che la BCE continui a ridurre lo stock di titoli acquistati durante i programmi APP e PEPP per tutto il periodo di previsione, la liquidità alla fine del periodo sarà ancora superiore rispetto al periodo pre-pandemia. Questo contribuirà a mantenere i tassi a breve termine sostanzialmente allineati con il tasso di remunerazione dei depositi, ma porterà anche a rendimenti più elevati per i titoli di Stato a lunga scadenza, dato il bisogno dei paesi europei di collocare quantità maggiori di titoli del debito pubblico sul mercato.Intanto, crescono i timori di unanegli Stati Uniti. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3% (dal 3,7% di inizio anno), il gap tra disoccupati e posti vacanti si sta riducendo, e la creazione mensile di nuovi posti di lavoro sta rallentando in metà dei settori economici. L'occupazione continua comunque a salire e i salari orari rallentano meno dell'inflazione, contribuendo ancora alla crescita del reddito disponibile reale delle famiglie ed evitando così una brusca frenata dei consumi e permettendo nel nostro scenario un atterraggio morbido dell'economia.Secondo Prometeia,del 5 novembre. Le differenze nelle agende di politica economica tra Trump e Harris, unite all'incertezza sull'esito elettorale, generano un clima di instabilità che inevitabilmente influisce su investimenti e consumi. In particolare, la piattaforma di Trump, che prevede l'aumento delle tariffe e un maggiore controllo sull'immigrazione, potrebbe portare a un aumento dell'inflazione e a una contrazione del Pil. Il prospettato taglio delle tasse sulle imprese non basterebbe a compensare gli effetti negativi dell'aumento dell'inflazione sui consumi e sul Pil. In uno scenario Harris, il sostegno alle famiglie più che compenserebbe, ma solo leggermente, il calo degli investimenti dovuto all'aumento delle imposte sulle imprese. Nel complesso, il rischio maggiore per l'economia globale rimane legato a unsu tutte le importazioni statunitensi, così come prospettato da Trump.