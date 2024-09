Moncler strappa in Borsa dopo che LVMH entra nella holding di Ruffini

Moncler

LVMH

Moncler

LVMH

(Teleborsa) -il titolo, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, che non riesce a fare prezzo in apertura e poi si piazza. Gli acquisti, con volumi molto consistenti, sono arrivati dopo che ieri sera è stato annunciato che il colosso francese del lussoha acquistato il 10% di Double R, il veicolo della famiglia Ruffini che detiene una partecipazione diretta in Moncler pari al 15,8%.La partnership tra Ruffini Partecipazioni Holding e LVMH "", dice la nota. Double R aumenterà la propria partecipazione in Moncler fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi finanziato da LVMH, che aumenterà il proprio investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale.Ottima la performance di, che si attesta a 57,54 euro, con un. mA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 59,12 e successiva a 61,6. Supporto a 56,64.Buona la performance di, che si attesta sulla Borsa di Parigi a 700,6 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 704,8 e successiva a 714,8. Supporto a 694,8.