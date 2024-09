Pasquarelli Auto, valore produzione semestrale balza del 50%. Margini in calo

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio e noleggio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, ha chiuso ildel 2024 con unpari 178 milioni di euro, in miglioramento del 50% rispetto a 119 milioni realizzati nel primo semestre del 2023. In particolare, per quanto riguarda i Ricavi delle Vendite, la società evidenzia la positiva performance di tutte le linee di business, con la vendita di Auto Nuove e la vendita di Auto Usate che crescono, rispettivamente, del 51% e del 52% e i ricavi da Ricambi e Officina che crescono di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023.L'si attesta a 5 milioni, in riduzione rispetto a 5,6 milioni del primo semestre 2023 conal 2,8% (4,7% nel primo semestre 2023). Pesa l'aumento dei costi per far fronte al maggior approvvigionamento strategico di auto nuove e usate, legato sia all'inserimento dei nuovi marchi in portafoglio che all'apertura della sede di Roma. L'è pari a 2 milioni, rispetto a 2,9 milioni realizzati nel primo semestre del 2023."Concludiamo il primo semestre 2024 con- ha commentato l'- I nuovi accordi di fornitura siglati, l'inserimento degli ulteriori marchi a completamento della nostra offerta e l'ulteriore efficientamento delle nostre sedi sono stati determinanti per ottenere uno storico risultato sul segmento VAN, trainante nell'attuale mercato automobilistico nazionale e internazionale. Questi risultati sul segmento delle Auto Nuove, ci hanno altresì consentito di effettuare, al contempo, un importante efficientamento dello stock di Auto Usate, mettendoci nelle condizioni di rendere ancora più competitiva e distintiva l'offerta legata al nostro marchio SecondLife. Questo ci permette di affrontare la seconda parte dell'anno con estremo ottimismo e con la consapevolezza che le scelte strategiche messe in atto stanno rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leadership tra i dealer italiani, offrendo una gamma di prodotti e servizi sempre più completa e innalzando ulteriormente gli standard qualitativi offerti ai nostri clienti".L'è pari a 38,3 milioni, in aumento rispetto a 25,8 milioni al 31 dicembre 2023. L'incremento è legato principalmente all'aumento del Debito Finanziario Corrente, strettamente correlato ai debiti verso Case Madri funzionale all'approvvigionamento di vetture destinate alla vendita, coerentemente con la strategia adottata dalla società, con l'aumento del fatturato e del numero di sedi e servizi offerti ai clienti.