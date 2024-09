Cina, PMI Caixin manifatturiero settembre scende a 49,3 punti

(Teleborsa) -, che delude le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/S&P Global, il PMI manifatturiero è sceso a2024 a quotadai 50,4 precedenti, portandosi quindi sotto la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti). Gli analisti si aspettavano 50,5 punti."Ciò ha segnato la, riflettendo il clima più debole del settore", ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group."L'a settembre - ha spiegato - Il mercato è stato caratterizzato da una domanda ridotta unita a una forte concorrenza. L'indicatore per i nuovi ordini totali è sceso in territorio restrittivo, raggiungendo il minimo da settembre 2022, con la domanda di prodotti di investimento che ha subito il calo più netto".Ilha registrato 50,3 punti a settembre, in calo rispetto ai 51,6 di agosto e sotto i 51,6 punti attesi dagli analisti.